Plus d'infos sur le spectacle Raging Bull à Canejan

Théâtre, danse hip hop, musique électro live Tout public dès 12 ans - durée : 1h10 Caliband Théâtre (Seine-Maritime) D'après l'autobiographie de Jake LaMotta De et avec Mathieu Létuvé Chorégraphie de Frédéric Faula Musique d'Olivier Létuvé Danseur Frédéric Faula ou Lino Merion Musicien : Olivier Antoncic ou Charly Tilmant Quand théâtre, danse et musique se rencontrent pour affronter le Taureau enragé du Bronx. Jake LaMotta, alias Raging Bull, a été champion du monde des poids moyens de 1949 à 1951. Il a connu un parcours chaotique, passant de la célébrité à la déchéance, de la prison à la rédemption. Monté très haut et redescendu très bas. Avec toujours chevillée au corps la rage, celle qui fait gagner sur le ring, celle qui fait dérailler sa vie. C'est aussi elle qui lui a permis de trouver la force de se mettre à nu dans une autobiographie bouleversante. Un comédien, un danseur et un musicien portent ensemble le récit du boxeur, sa lutte perpétuelle contre les autres et contre sa propre violence. Comme sur un ring, les deux interprètes révèlent la beauté brute de cette confession, et comme un arbitre le musicien sampleur donne le tempo. A voir absolument ! Un spectacle coup de poing vif et touchant !