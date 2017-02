Plus d'infos sur le spectacle Alma Flamenca à Bordeaux

Après “KALOS” lancé au Festival ARTEFLAMENCO en 2013, et deux saisons de “TEMPS FLAMENCO” au Trianon, voici “ALMA FLAMENCA”, le nouveau tablao de Karyne ARYS , qui perpétue la tradition gitane aux côtés des HERNANDEZ, et nous reconnecte avec l'émotion dans un flamenco authentique et modernisé .