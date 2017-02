Plus d'infos sur le spectacle Le Lac Des Cygnes à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

En co-réalisation avec Indigo Production - Musique : Piotr Ilitch TchaïkovskiLa célèbre troupe du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre interprète le mythique ballet « Le Lac des Cygnes ». Les danseurs impressionnent et séduisent par leur dynamisme et leur technicité sans faille. Les danses sont exécutées avec raffinement et élégance. La discipline des alignements et l'harmonie d'ensemble emplissent d'émotions. Le ballet accompagné par l'orchestre de Saint-Pétersbourg crée une ambiance magique. Une parenthèse enchantée à voir et à revoir en famille ! Le Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre est une des grandes compagnies de ballet classique, connue dans le monde entier. Elle compte dans son répertoire les chefs-d'oeuvre de la chorégraphie mondiale : « Giselle », « Casse-noisette », « La Belle au bois dormant ».PMR 0557529775