Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

Pièce pour huit danseurs inspirée par le roman d'Alexandre Dumas fils - Chorégraphie et mise en scène : Régis Obadia - Scénographie, dramaturgie, costumes : Lisa Wiergasova - Lumières : Vladimir Alekseev - Danseurs : Léonor Clary, Jennifer Dubreuil, Lola Kervroedan, Noëllie Poulain, Alexandre Galopin, Rémy Kouadio, Arthur Orblin, Lucas Bassereau A l'occasion des dix ans du Théâtre Olympia, Régis Obadia a créé une nouvelle oeuvre chorégraphique autour de « La Dame aux Camélias » d'Alexandre Dumas Fils, en résonance avec Arcachon où l'écrivain séjourna quelque temps. Dans une esthétique contemporaine très épurée, cette pièce s'inspire des personnages clefs du roman pour en sonder les états d'âme et de corps, s'en inspirer afin d'extraire l'essence même de leurs relations et de leurs comportements. La partition sonore, composée d'oeuvres de Gustave Mahler, Franz Schubert et Arvo Pärt, donne aux thèmes abordés toute leur puissance et leur universalité. Régis Obadia entretient avec Arcachon une étroite relation basée sur de nombreux échanges artistiques, (résidences de création, présentation régulière de ses oeuvres au Théâtre Olympia ou lors du Festival Cadences). L'artiste y est reconnu et ses chorégraphies toujours très appréciées.PMR 0557529775