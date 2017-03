Plus d'infos sur le spectacle Bejart Ballet Lausanne à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

Anima blues (Chorégraphie : Gil Roman) 7 danses grecques (Chorégraphie : Maurice Béjart) et Un Pas de deux tiré du répertoire de Maurice Béjart. Une soirée pour trois ballets qui invitent au voyage et se développent en variations, en parallèles et en miroirs. Le Béjart Ballet Lausanne vous invite à parcourir les oeuvres d'un triptyque fascinant. • Créé en 2013 à l'Opéra de Lausanne, « Anima blues » s'articule comme un voyage, un « road ballet ». Mêlant la voix d'Audrey Hepburn et les compositions du collectif Citypercussion, Gil Roman développe une ballade blues autour du thème de « l'anima », définie par Carl Gustav Jung comme la projection féminine de l'homme. • « 7 danses grecques » évoquent un parfum, une couleur, une invitation à la joie de danser dans un tourbillon de fraîcheur. Sur la musique de Mikis Theodorakis, ce ballet, créé en 1968 à New York, fait partie des classiques du répertoire du Béjart Ballet Lausanne.• Dans un ballet, le Pas de deux est presque toujours le moment dramatique et lyrique où l'action se noue ou se dénoue, où le jeu de l'amour et de la mort atteint son point culminant et nous achemine vers le dénouement. Depuis sa création en 1987, le Béjart Ballet Lausanne est une référence dans le monde chorégraphique. Désigné comme successeur par Maurice Béjart, Gil Roman, dirige la compagnie et préserve son excellence artistique depuis la disparition du maître en 2007. Maurice Béjart a toujours eu la volonté d'ouvrir le monde de la danse à un large public. Animés de ce même esprit, Gil Roman et ses danseurs se produisent dans le monde entier. La Compagnie, fidèle à sa vocation, fait vivre l'oeuvre de Maurice Béjart tout en demeurant un espace de création.PMR 0557529775