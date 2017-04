Plus d'infos sur le spectacle Andres Marin, yatra à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

Composition musicale live : Régis Baillet, Ensemble Divana (Rajasthan) - Interprètes : Andrés Marín, Mehdi Ouacheck, Amine Boussa, Florent Gosserez (en alternance) - Percussion : Dani Suárez - Musique interprétée en direct par l'Ensemble Divana (Rajasthan) - Chant : Anwar Khan Manghanyiar – Kamanchiya : Ghewar Khan Manghanyiar - Sarangui : Mehardeen Khan Langa - Kartâl : Gazi Khan Barna - Dholak Feiruz Khan ManghanyiarSpectacle pour trois danseurs et six musicien. Voilà une vingtaine d'années que le danseur sévillan Andrés Marín bouscule les codes du flamenco. Il poursuit ici sa collaboration avec le chorégraphe Kader Attou qui l'accompagne dans l'écriture de ce voyage aux origines de cet art. Yatra signifie « voyage » en sanskrit. Bien plus que la rencontre de deux musiques ethniques fortement inspirées par la tradition, il s'agit pour les artistes de partager et de vivre au présent leurs expressions artistiques dont les racines communes sont souvent sources de dialogue. Un voyage inédit, à plusieurs voix, dans lequel s'immisce la gestuelle hip-hop de Kader Attou.Andrés Marín est l'un des artistes les plus remarquables du flamenco actuel. Il ne danse pas le flamenco, il le vit. Quant à Kader Attou, il est l'un des représentants majeurs de la danse française hip-hop. En 2008, il a été nommé directeur du Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Poitou-Charentes. Le répertoire de l'Ensemble Divana oscille entre tradition savante et populaire, épopées chevaleresques et amoureuses, chant dévotionnel bhajan consacré à Krishna.PMR 0557529775