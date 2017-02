Plus d'infos sur le spectacle La Meute à Ambes

En accoord avec la compagnie Les Associés Crew

Quand deux loups solitaires décident de cheminer ensemble, c'est déjà l'embryon d'une meute ... Et dans cette « Meute » que rejoignent 5 « jeunes loups », la jeune génération devra trouver comment tisser des liens pour que chacun trouve sa place au sein du groupe, tout en affirmant son individualité. Le rapport à l'autre est au centre du travail du chorégraphe Babacar Cissé. Ses recherches questionnent ses interprètes, afin de créer échanges et discussion et amener à une prise de conscience de la puissance du collectif face à l'individualisme.