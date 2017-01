Plus d'infos sur le concert Michele Torr à Saint Loubes

COUPOLE (1037963/1037949/1037964) présente ce spectacle

1ière partie Concert Classique : 20h30Concert Michèle TORR : 21h00 Michèle TORR a le visage d'un ange et la voix du diable. Cette voix si particulière, à la fois langoureuse, caressante et puissante, aux accents rauques et veloutés, à la tonalité douce-amère qui émane des tréfonds de son être.Ce qui fait la force de cette artiste hors du commun, c'est sa personnalité, un mélange de fragilité et de glamour flamboyant. Durant tout son concert « les notes caressent les mots, elle a le coeur au bord des lèvres, tendu vers les bravos ». Au travers de ses chansons, elle se livre, lentement, prudemment, doucement.Avec une émotion bouleversante elle se paie même le luxe de reprendre le monumental « Non je ne regrette rien » de la mythique Edith Piaf.C'est un show d'une beauté, d'une grâce et d'une pureté rares, riche de toutes les émotions qui font l'être humain. .