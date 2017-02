Plus d'infos sur le concert Anne Sila à Saint Loubes

LA COUPOLE (1037963/1037949/1037964) présente ce concert Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Lors de la saison 4 du télé crochet "The Voice", Anne Sila avait su envoûter et passionner les réseaux sociaux. Grâce à la pureté de sa voix, la puissance de ses iterprétations et à son charisme, elle reste une artiste hors nome et hors format, promise à une carrière internationale. Sur scène, l'Acoustic Tour d'Anne Sila a éé conçu pour redonner toute sa place à la bvoix sublime de l'artiste, enveloppée dans un écrin musical authentique, sincère et intime. A propos de ses chansons, Anne Sila confiait récemment : "j'ai surtout composé au piano, parfois au violoncelle, avec l'envie de donner de l'émotion et du contraste". C'est toute l'ambition de ce spectacle : retrouver le chansons, telles qu'elles ont été écrites à l'origine, avec piano et violoncelle, pour redécouvrir l'artiste pure. Spectacle assis placé Pour les personnes à mobilité réduites, merci de nous contacter directement pour le placement en salle au 05.56.68.67.06