Plus d'infos sur le concert Le bon vin réjouit le coeur de l'homme à Saint Julien Beychevelle

Scandicus, Ensemble vocal de Musique Baroque

Anne Laure Touya : Soprano

Marc Pontus : Alto

Jean-Louis Comoretto : Alto et Direction

Dominique Rois, Olivier Boulicot : Ténors

Hubert Denis : Basse

Leonardo Loredo : Luth

Patrick Abéjean : Mise en jeu

Jacob Clémens Non Papa, Clément Jannequin, Roland de Lassus, Thomas Créquillon, Giovanni Palestrina, Loyset Compère, Josquin des Prés... ils mettent en musique les poètes et déclinent les multiples facettes de notre poisson préférée pour un moment intense de partage et de convivialité.

Cocktail dégustation à l'issue du concert

Site web : http://musiqueaucoeurdumedoc.com

Infos réservation :

MACM Tél. : 05 57 88 74 79 Rendez-vous dans notre onglet « Billetterie en ligne » pour recevoir vos billets électroniques ou si vous souhaitez recevoir vos billets avant le concert par courrier, merci de faire parvenir votre règlement accompagné d'une enveloppe timbrée à : MACM Mairie d'Arsac, 33460 Arsac.