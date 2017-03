Plus d'infos sur le concert Art Mengo à Pessac

Après sept ans d'absence, Art Mengo revient pour une série de concert exceptionnels avec ses musiciens et sort un nouvel album début 2017. Un artiste d'exception et une des voix les plus émouvantes de la chanson française qui a également composé pour les plus grands : Henri Salvador, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Jane Birkin et Maurane. Quand on sait qu'il a été proche de Nougaro et de la chanson toulousaine, ses mélodies pop aux accents jazz et aux sonorités latines vous emportent et font la part belle au texte.