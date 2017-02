Plus d'infos sur le concert I Am Stramgram à Leognan

I Am Stramgram est un projet solo de Vincent Jouffroy (My AnT, Girafes, alex&Glo...) découlant d'un désir d'autonomie aussi bien pratique qu'artistique. Avec un folk anglo-saxon teinté de français et d'électro, I Am Stramgram propose une pop à l'image des paradoxes qui nous habitent : joyeuse et mélancolique, débraillée et exigeante, minimaliste ou chargée. Après un 1er EP "Let's Not Run The Race", l'artiste a eu envie de diffuser des morceaux sous un autre format.