Plus d'infos sur le concert Eric Lavalette Band à Cestas

Dans le cadre du festival Jallobourde « Le jazz aux sources » sur les communes de Canéjan, Cestas, Saint Jean d'Illac et Martignas

« Eric Lavalette Band »

Blues - Tout public - Durée : 1h45

Digne représentant du blues-rock français made in Toulouse, c'est en 2004 que le Eric Lavalette Band a été créé. Son but, jouer la musique qu'il aimerait entendre, en dehors de tout dogme et de toute étiquette même si le Blues reste le fil conducteur. Le Blues est effectivement l'ingrédient majeur, un Blues toujours aussi teinté de rock'n'roll mais aussi de sonorités plus acoustiques.

+ infos : www.ericlavalette.com

Site web : http://www.signoret-canejan.fr/

Infos réservation :

Halle du centre culturel / CESTAS Informations au 05 56 78 84 81