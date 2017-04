Plus d'infos sur le concert Happy Voices à Captieux

Gratuit pour les moins de 18 an(s)

Créé en janvier 2004, le groupe Happy Voices a laissé depuis cette date, et après plus de 900 concerts en France et à l'étranger, son empreinte sur la scène Gospel française. Ce trio féminin ne laisse pas indifférent, 3 jeunes filles blanches chantant du Gospel ! Pour elles la scène est une véritable source de bonheur, de joie, et de partage. Le public d'abord surpris, est de suite conquis par l'originalité de l'harmonisation vocale, le dynamisme du spectacle et la relation intense qui s'établit avec le public. Pour une soirée forte en émotion , Happy Voices s'impose !