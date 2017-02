Plus d'infos sur le concert Christelle Loury Chante Piaf à Captieux

Gratuit pour les moins de 18 an(s)

Après des concerts en France, en Belgique, en Ukraine, à New York et à Moscou, Christelle Loury vient chanter pour la première fois en Gironde.Accompagnée de son accordéoniste, Laura Choffé, Christelle Loury rend hommage à Edith Piaf en interprétant ses grands succès, mais aussi des chansons moins connues. Jouant avec sa propre personnalité tout en respectant la musique originale et l'esprit « Piaf », Christelle Loury embarque le public dans l'univers de la Môme en retraçant aussi sa vie entre chaque chanson. De sa voix chaude et pleine d'harmonie, Christelle Loury narre les amours, les voyages, les blessures, les espoirs et les peines de la petite dame en noir, mais aussi sa joie de vivre, son courage et l'amour de la vie qu'elle partageait avec son public. La nostalgie mais aussi l'émotion qui entoure le mythe Piaf fait de ce spectacle un pur moment de bonheur pour « Revivre l'émotion PIAF».