Plus d'infos sur le concert Le cabinet du docteur Calibari - Yoshiwara à Canejan

Dans le cadre du festival Jallobourde « Le jazz aux sources » sur les communes de Canéjan, Cestas, Saint Jean d'Illac et Martignas.

Yoshiwara

« Le cabinet du docteur Calibari » Groupe Yoshiwara - La Réole

Ciné-concert jazz - Tout public - Durée : 1h17

Yoshiwara envisage le ciné concert à la fois comme une mise en valeur d'une oeuvre du répertoire mais aussi comme un moyen d'en proposer

une nouvelle lecture, guidée par l'environnement sonore créé en direct pendant la projection. Ce conte fantastique, noir et torturé, toujours référence des grands cinéastes, est devenu le terrain de jeu sans fin pour l'exploration musicale. La musique du groupe Yoshiwara, entièrement originale, puise dans les sonorités du jazz et la puissance du rock. Elle est faite d'un brin d'électronique et de beaucoup d'improvisation.

+ infos : http://yoshiwaramuzik.blogspot.fr/

Site web : http://www.signoret-canejan.fr/