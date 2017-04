Plus d'infos sur le concert Ben Mazué à Canejan

« Ben Mazué en concert » Compagnie Furax – Paris

Co-organisation Canéjan/Cestas

Chanson française – Tout public dès 12 ans – Durée : 1h30



Son flow saccadé et mélodieux, rythme, cause, groove et clappe.

Avec ses ballades qui nous parlent du quotidien, de son point de vue ou de celui de ses personnages qu'il se plaît à incarner, Ben Mazué charme en douceur par sa simplicité.

+ infos : www.benmazue.com



En 1ère partie : « Majka » avec Kalam (chant) et Mikael Bentz (piano, violon, machine)

Tel un moteur hybride, Makja gronde bouillant et glacé. Son univers impose avec force un caractère sauvage et indiscipliné.



+ infos : www.lmakja.com

Site web : http://www.signoret-canejan.fr/