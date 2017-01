Plus d'infos sur le concert Yves Jamait à Bordeaux

LE MUR DU SONGE et PAR HASARD PRODUCTIONS PRESENTENT (L.2-1082169 ; 3-1082170)

Jamait compte parmi ces artistes dont l'oeuvre est envahie de vie, dont chaque chanson fait forcément écho– tout entière ou d'un seul mot – à ce que chacun vit. C'est d'ailleurs pourquoi on trouve ses chansons éparpilléessur Youtube, reprises par des anonymes. « Je trouve ça émouvant au possible. Quelqu'un qui se dit qu'il va chanter une chanson d'Yves Jamait, se filmer et poster la vidéo. Ce sont mes victoires de la musique, devenir une partie de la BO de la vie des gens.Ce n'est pas près de s'arrêter. Il connait bien son rythme : un an d'écriture pour une douzaine de chansons et un album tous les deux ans. Il goûte à la fois la distance sereine que l'on pratique à cinquante-quatre ans et les envies fortes d'une carrière encore courte. Car il a vraiment débuté dans la chanson à plus de quarante ans, un âge où « la lumière éblouit moins. Si ça m'était arrivé à vingt ans, je ne serais plus là en tant que chanteur. Je ne serais peut-être même plus là du tout. » Alors il poursuit son chemin, cette aventure des mots que l'on chante et qui rencontrent la vie d'inconnus. Et il y aura du Jamait quand, à leur tour, ils diront « je me souviens ».PMR : 05 56 52 45 19