Plus d'infos sur le concert Iboat Nye - Colors: Mall Grab, Auntie Flo & Beautiful Swimmers à Bordeaux

Le concert Iboat Nye - Colors: Mall Grab, Auntie Flo & Beautiful Swimmers a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Bordeaux 2017.

Pour conclure l'année dans un tourbillon psychédélique, l'IBOAT vous invite à une soirée bilan sous forme de synthèse... chromatique. Couleurs flashys ou pastel, tons claires ou foncés, toutes les nuances se confondent à bord le temps d'une nuit haute en couleurs. Choisissez votre teinte, habillez-vous en monochrome et vivez l'expérience d'être déshabillé et rhabillé par des jeux de lumières. Le bateau lui-même se transformera au gré de filtres et teintes lumineuses et vous proposera des animations sur la thématique des couleurs jusqu'au petit matin.

Make-up - Photobooth - Jeux - Cocktails colorés - Surprises colorées

Dress code : Monochrome (bleu, jaune, rouge, vert, rose, violet... un seul mot d'ordre :une couleur unie de la tête aux pieds)

LINE UP :

MALL GRAB (Shall Not Fade / Hot Haus Recs/ 1080p, AUS) :

S'il y a un artiste qui aura su marquer ces deux dernières années, c'est bien Mall Grab. Compositeur prolifique de la scène House internationale, il est le principal représentant du mouvement lo-fi actuel. En l'espace de deux ans, il multiplie les sorties sur des labels de renom tels que 1080p, Shall Not Fade, Hot Haus Recs ou plus récemment Church. Ses productions au grain saturé puisent leur essence dans des styles variés et diamétralement opposés. Du Disco à la Deep House, en passant par le R'n'B et même le Grime, les mélodies envoûtantes, chaudes et saturées de l'Australien ne devraient pas vous laisser de marbre.

AUNTIE FLO (Huntleys & Palmers / Mule Musiq / Highlife, UK) :

Dans le paysage des musiques électroniques, Auntie Flo est ce que l'on peut qualifier d'ovni. Originaire de Glasgow, il est aujourd'hui reconnu comme un des compositeurs les plus originaux de ces dernières années. Dans un contexte musical souvent terne et ou l'imitation prédomine, Auntie Flo vogue à contre-courant et exprime sa vision « afro-futuriste » colorée et entraînante. A ses débuts, il collabore étroitement avec le label Huntleys & Palmers, et lancera avec eux leur sub-label Highlife. Auntie Flo est aujourd'hui un exemple à suivre, et démontre qu'originalité et talent sont deux vertus inhérentes à la musique électronique.

BEAUTIFUL SWIMMERS (Future Times / People Potential Unlimited, USA) :

Beautiful Swimmers, c'est un peu comme un bon cocktail : c'est doux, sucré, et ça donne juste ce qu'il faut d'énergie pour danser sur des kilomètres. Et pour cause, le duo originaire de D.C jongle habilement entre house lo-fi, breakbeat, disco et coldwave acidulée, permettant à chacun d'y trouver son compte. Leur album « Son » sorti en 2013 sur le label Future Times confirme l'éclectisme et le talent des deux Américains, et sera même décrit par Resident Advisor comme "one of the year's better top-down stereo blasts" (traduction vulgarisée : une des meilleures sorties club de l'année).