Plus d'infos sur le concert Ménage À Trois, Lucien & The Kimono Orchestra à Bordeaux

Pedro Booking et l'IBOAT présentent :

Ménage à Trois [Cracki Records] _ Manchester

Amis depuis des années, Jonathan Flanders, Joseph Manning et Craig Langton ont formé Ménage à Trois après une soirée dans un bar karaoké du Gay Village de Manchester. Après plusieurs morceaux de pop romantico-océanique distillés sur la toile depuis 3 ans, l'union des mancuniens de Ménage à Trois a donné le jour à « Australia Part I » et « Australia Part II », deux Eps sortis en 2015 sur le label Cracki Records. A mi chemin entre l'indie de Manchester et le RNB de R. Kelly, la musique de Ménage à Trois s'inspire directement des profondeurs abyssales de l'océan et du soleil de l'hémisphère sud. Leur premier album 'Australia part III' prévu pour le 07 avril en sera le dernier chapitre : la réalisation d'un rêve sensuel, celui d'un coucher de soleil sur l'Océan Austral.

+ Lucien & The Kimono Orchestra [Cracki Records] _ Paris

Leur disque, c'est une chambre transformée en studio et des allers retours à l'épicerie pour se doper au soda. Ce sont de longues heures à composer et éditer des pistes sur un vieil ordinateur. C'est aussi la rencontre de quatre musiciens, qui se connaissaient depuis longtemps et attendaient le moment du regroupement : ils vont former ensemble Lucien & The Kimono Orchestra. Ritournelle aux mélodies proches de la variété et de la musique de films française des années 80, du funk japonais, cet opus est romantique et délicat. ll y a comme une envie d'être naïf, léger et libre à la fois, d'être happé par le déplacement des nuages dans le ciel.