Plus d'infos sur le concert Helmet à Bordeaux

PAD présente: Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Groupe phare des années 90, Helmet, marqué par la forte personnalité et le talent créatif de sa figure emblématique, Page Hamilton, a réussi avec succès à fusionner le metal, le punk, l'indie-rock et le jazz, permettant la connexion entre le metal et le rock indé, avec un son et une rythmique reconnaissables entre mille. Attention, groupe culte !Accès PMR : 05 56 33 66 05