Plus d'infos sur le concert Carmen à Bordeaux

LE CASINO BARRIERE DE BORDEAUX (1-1082090, 2-1082091, 3-1082092) en accord avec COMPAGNIE ANTONIO GADES présente ce spectacle

Fidèles au livret de Mérimée plus encore qu'à la partition mémorable de Bizet, le danseur-chorégraphe Antonio Gades et le metteur en scène Carlos Saura, créateurs de ce ballet en 1983, avaient puisé dans leurs racines espagnoles et le flamenco pour mettre en exergue la passion et la violence de ce célèbre drame, lui conférant d'emblée une éclatante modernité.Personnes à mobilité réduite : 05 56 69 49 00