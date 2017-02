Plus d'infos sur le concert Matthieu Askehoug Et La Relève à Begles

CREAC (L.3-1027978) présente ce spectacle



Apéro-concertPour son deuxième apéro-concert de la saison, La Relève invite Matthieu Askehoug et nous présente ses nouveaux projets. On dit Matthieu Askehoug désinvolte et décalé. C’est vrai, mais il faut écouter avec attention ce dandy singulier pour mesurer derrière l’humour et le style, une poésie incandescente. Les titres de ses deux albums en disent beaucoup sur cet artiste à l’élégance à la française : « Smart & Piggy » puis « Je te tuerai un jeudi ». Sur un air de Dispute, extrait de son prochain opus promis ce printemps, l’homme qui aime les costumes et les rimes bien taillés, les mélodies cousues main et les salons de thé, ne lassera pas de nous surprendre. Organisé dans le cadre d’une master class de la Licence Chanson Française de l’Université Bordeaux Montaigne durée : 1h30 mnHeure d'arrivée conseillée 20 mn avant l'heure du spectacle. Pour organiser l'accueil des personnes handicapées, il est préférable de nous contacter au 05 56 49 95 95