Plus d'infos sur le concert Ben Mazué à Begles

CREAC (L.3-1027978) présente ce spectacle



Trois ans après son premier album, Ben Mazué revient avec un deuxième opus sobrement intitulé « 33 ans ». Mais ne vous y trompez pas, car sous cette apparente simplicité, se cachent en réalité des textes d’une justesse étonnante, et une écriture poétique de haute précision.Parfois moqueur féroce, plus volontiers complice indulgent, Ben Mazué dresse notamment le portrait de cinq personnages à différentes étapes de leur existence : l’apprentissage amoureux, la séduction, l’acceptation de soi, le vieillissement et le deuil. Il interprète ainsi avec sincérité les contradictions et les espoirs des hommes comme des femmes, mise à nu qui nous fait passer du rire aux larmes. Mais qui fait du bien.Côté arrangements, Ben Mazué s'est entouré de Medi (Charlie Winston). Musicalement, c’est Guillaume Poncelet (Ben L'Oncle Soul) qui joue les compagnons de route. On retrouve ainsi dans leurs compositions le parler du slam, les mélodies du folk et les rythmes chaloupés du rap. Première partie : La Relève assure la première partie du concert en présentant le projet personnel d’un des étudiants, oscillant entre rap et chanson. Attention, surprise, la jeune génération est là !durée : 1h40 mnHeure d'arrivée conseillée 20 mn avant l'heure du spectacle. Pour organiser l'accueil des personnes handicapées, il est préférable de nous contacter au 05 56 49 95 95