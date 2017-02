Plus d'infos sur le concert Rigoletto à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

Opéra en trois actesMusique : Giuseppe Verdi - Livret : Francesco Maria Piave d'après « Le Roi s'amuse » de Victor Hugo - Chanté en italien / Surtitré en français - Direction musicale : Amaury du Closel - Mise en scène : Pierre Thirion-Vallet – Interprètes : Lars Fosser, Marlène Assayag, Alex Tsilogiannis, Federico Benetti, Juliette de Banes, Emmanuelle Monier, Ping Zhang, Héloïse Koempgen-Bramy, Pablo Ramos, Matthias Rossbach, Renaud de Rugy, Joseph Kauzman, Orchestre Philharmonique d'Etat de Timisoara Drame de passion, d'amour filial et de trahison, « Rigoletto » nous entraîne dans les affres du coeur et porte des mélodies inoubliables. Rigoletto est le bouffon du Duc de Mantoue, séducteur invétéré et sans scrupules. Il élève secrètement sa fille Gilda, à l'abri des regards des hommes. Malgré sa vigilance, Gilda est séduite par le Duc qui bafoue son honneur. Rigoletto promet à sa fille de la venger. Mais la situation se retourne tragiquement contre lui. L'intensité et la beauté de la musique de Verdi nous arrache à la pesanteur tragique de l'histoire. À travers la mise en scène de Pierre Thirion-Vallet, elle nous porte tels des aventuriers de l'âme et du coeur. Amaury du Closel est compositeur et chef d'orchestre. Il a fondé trois institutions, l'Opéra Nomade (compagnie lyrique), le Forum Voix Etouffées (mise en valeur des compositeurs persécutés par le nazisme), et l'Académie Lyrique (festival et structure de formation professionnelle pour les jeunes musiciens).PMR 0557529775