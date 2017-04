Plus d'infos sur le concert Orchestre National De Bordeaux à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

Direction : Nathalie Stutzmann - Violon : Alexandra Soumm - Violoncelle : Aurélienne Brauner Programme : Ouverture de « Tannhaüser » : Richard Wagner - « Double Concerto » pour violon et violoncelle - « Symphonie n°2 » : Johannes Brahms Avec l'Ouverture de « Tannhaüser », l'Orchestre nous plonge au centre du drame wagnérien en déployant une richesse hors norme. Ultime oeuvre symphonique de Brahms, le « Double Concerto pour violon et violoncelle », sera interprété par Alexandra Soumm et Aurélienne Brauner. Il sera suivi par la « Symphonie n°2 » qui porte en elle la sombre puissance nordique qui caractérise la musique de Brahms. La formation sera dirigée par Nathalie Stutzmann, artiste associée de l'Opéra National de Bordeaux pour la saison 2016-2017. L'ONBA propose une vaste saison symphonique à Bordeaux. Il participe aux plus grands festivals français et effectue de nombreuses tournées internationales. La formation est dirigée par Paul Daniel. L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine est financé par la Mairie de Bordeaux, avec le concours du Ministère de la Culture et du Conseil Régional d'Aquitaine.PMR 0557529775