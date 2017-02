Plus d'infos sur le concert Liane Foly à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

Après six ans de deux one-woman-show à succès : « la folle parenthèse » et « la folle part en cure », Liane Foly fait son retour en musique, avec l'arrivée d'un nouvel album « Crooneuse » empreint de tout ce qui compte pour elle : le jazz et le blues. Elle revient ici avec la fougue des premiers jours et le swing de toujours. C'est la nouvelle « Foly » 2016 qui s'offre à vous avec plein de surprises. Liane Foly retrouve la scène du Théâtre Olympia pour nous présenter son neuvième opus. L'artiste y revisite, façon jazz, de nombreux et célèbres titres de Françoise Hardy, Julien Clerc, Henri Salvador, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday... Avec sa voix si singulière, elle teinte de jazz le paysage musical français.PMR 0557529775