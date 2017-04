Plus d'infos sur le concert Agnes Jaoui à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

Distribution : Accompagnée de El Quintet Oficial - Chant : Agnès Jaoui - Flûtes : Juan Carlos Aracil - Contrebasse : Eric Chalan - Guitares, bandonéon : Fernando Fiszbein - Guitare, chant : Antoine Garcia (Tato), Roberto Hurtado - Percussions : Minino Garay - Production : Les Visiteurs du Soir« Nostalgias » est le troisième album d'Agnès Jaoui et de son groupe El Quintet Oficial. En se rendant à Cuba, Agnès Jaoui a trouvé bien plus que la chaleur du soleil en hiver. Elle a été touchée par la musique. « Les rythmes m'étaient familiers car c'était peu ou prou, les mêmes qui avaient bercé mon enfance, à travers la musique arabo andalouse que mes parents avaient ramenée dans leurs bagages, de leur Tunisie natale. Il était donc logique qu'avec le Quintet Oficial, nous nous tournions vers la Méditerranée. Nous continuerons à explorer les répertoires sud américains (avec également des créations de Tato Garcia, Roberto hurtado Gonzales et moi-même) mais nous nous aventurerons aussi au Liban avec Fairouz, en Israël avec Schlomo Bar, et en France. » Agnès Jaoui. Agnès Jaoui enchaîne les tournées avec ses musiciens. Sur scène, en chantant, elle s'épanouit à vue d'oeil. Comme si son vieux rêve d'enfant, « devenir une gitane », s'était soudain réalisé, lui offrant une deuxième vie en plus du cinéma et du théâtre.PMR 0557529775