CIRQUE

Avec générosité, humour et poésie, la Cie Quotidienne nous offre, sous son chapiteau, un duo de cirque épatant !

C'est l'histoire d'un homme qui sort de chez lui au petit matin, sur son vélo et qui s'envole. C'est un souvenir que nous avons tous, celui d'une gamelle. Une belle gamelle. A vélo. En combinant vélo acrobatique et sangles aériennes, deux disciplines jamais associées, Jean Charmillot et Jérôme Galan relèvent un véritable défi et nous entrainent dans un

tourbillon d'émotions.

Un vocabulaire nouveau qui donne à imaginer le vélo en lévitation et à penser cette incroyable sensation de voler sans gravité.

La Cie Quotidienne nous met la tête en l'air, et on décolle nous aussi avec eux.

De et avec Jean Charmillot et Jérôme Galan

Regard extérieur : Marc Vittecoq

Création musicale : Yannick Tinguely et Nathan Stornetta

Costumes : Emily Cauwet

Création et régie lumières : Lydie Del Rabal

Régie son : Thomas Mirgaine

Administration : Fred Cardon

ÂGE MINI : 6 ANS

DURÉE : 50 MIN

Date : mercredi 15 mars 2017 au samedi 18 mars 2017