Plus d'infos sur le spectacle La lune tzigane brille plus que le soleil à Bordeaux

Cirque Romanès, tout public à partir de 5 ans.

Spectacle organisé par le Cirque Romanès, dans le cadre de leur hivernage et en partenariat avec les villes de Bègles et de Bordeaux.

Sous un petit chapiteau multicolore et loin des grandes machineries circassiennes, la famille Romanès a une place bien particulière et se revendique comme le seul vrai spectacle de cirque tzigane. La lune des Tziganes brille plus que le soleil est ainsi un joyeux mélange de musiques, de danses, de numéros de contorsion, de funambules et de rubans... C'est une fête à laquelle vous êtes conviés, et où se rassemble toute la famille des Romanès : « le ciel est notre père, la lune est notre mère, et les milliers d'étoiles qui jouent là-haut sont mes frères et mes soeurs ».

Une soirée exceptionnelle le 14 février sera réservée aux amoureux pour une Saint Valentin Tzigane !