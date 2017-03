Plus d'infos sur le spectacle Forever, Happily? à Begles

CREAC (L.3-1027978) présente ce spectacle



Par le Collectif Malunés, cirque à partir de 8 ans. Création 2016.En partenariat avec la Ville de Floirac.Chez les Malunés, les robes étouffent les princesses, les loups sont terrorisés, les princes meurent d’épuisement, personne ne croit au Petit Chaperon Rouge, mais tous s'accomplissent en devenant artistes de cirque. Les archétypes féeriques voltigent en tous sens, les personnages se travestissent pour mieux trouver leur place, et les contes merveilleux basculent pour dévoiler la réalité tantôt sordide, tantôt comique des rapports humains. Des fables revisitées et passées à la moulinette pour en extraire un renouveau un brin déjanté.Pour son deuxième spectacle, le Collectif Malunés qui avait été accueilli à Bègles en résidence de création en mars 2016, se produit sous chapiteau et crée des hybridations acrobatiques entre le trapèze ballant, les cadres aériens et la bascule. Avec le soutien de Bordeaux Métropole. Accueilli en résidence en Mars 2016 à Bègles, le Collectif Malunés revient pour présenter son spectacle abouti.durée : 1h150mnHeure d'arrivée conseillée 20 mn avant l'heure du spectacle. Pour organiser l'accueil des personnes handicapées, il est préférable de nous contacter au 05 56 49 95 95