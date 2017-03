Plus d'infos sur le spectacle Glace! à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

Concept : Sébastien Lefrançois et Claire Bournet - Chorégraphie : Sébastien Lefrançois - Assisté de : Thierno Thoune - Scénographie, dramaturgie : Yan Bernard - Interprètes : Claire Bournet, Joël Colas, Isabelle Franques, Manuel Guillaud, Tuomas Lahti, Aurélien Robert, Elisa Siegmund Ici, Sébastien Lefrançois relève le défi de créer une patinoire sur scène et d'explorer un nouveau concept : le hip-hop sur glace ! Résultat ? Un spectacle hors normes composé de sept danseurs et patineurs de toute l'Europe, choisis pour leur aptitude à inventer, à passer des planches au parquet, et inversement. La fluidité de la danse, l'énergie des corps sur la glace et la poésie du théâtre s'entrelacent dans un art avéré du mouvement, propre à réchauffer la fraîcheur de la salle, glace oblige ! Chorégraphe, interprète hip-hop et ancien patineur à glace de haut niveau, Sébastien Lefrançois aime mélanger les genres en mêlant burlesque et poésie. Trafic de styles travaille sur la précision du geste, sur la frontière mouvante entre sport et art, exercice et spectacle pour nous transporter entre ciel et terre, entre réel et imaginaire.PMR 0557529775